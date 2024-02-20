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13:22, 20 февраля 2024Мир

Кэмерон захотел навсегда присвоить Фолклендские острова

Кэмерон: Фолклендские острова должны навсегда стать частью Великобритании

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита на Фолкленские (Мальвинские) острова выразил надежду на то, что южноатлантический архипелаг захочет навсегда стать частью Соединенного Королевства. Об этом сообщает Fox News.

«Пока Фолклендские острова хотят быть частью британской семьи, мы будем гостеприимны, и мы будем поддерживать и защищать их в полной мере — так долго, насколько они этого захотят. Надеюсь, что они будут хотеть [быть частью Великобритании] очень, очень долгое время, возможно, навсегда», — заявил Кэмерон.

Визит британского министра иностранных дел на архипелаг произошел на фоне возобновления призывов Аргентины к переговорам по спорной территории.

3 января МИД Аргентины призвал Великобританию вернуть Мальвинские острова, которые, по их мнению, страна незаконно присвоила себе.

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      Лина Пивоварова
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