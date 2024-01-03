Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова

Новые власти Аргентины призвали Британию вернуть Фолклендские острова

Новые власти Аргентины призвали Великобританию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД латиноамериканской страны.

Как утверждает министерство, Лондон совершил «силовой акт в мирное время», который противоречил международному праву и никогда не был одобрен правительством Аргентины.

Также в Буэнос-Айресе заявили о готовности возобновить двусторонние переговоры по этому вопросу. Там подчеркнули, что хотят хочет поддерживать «зрелые отношения» с Великобританией в вопросах, представляющих взаимный интерес, несмотря на спор вокруг принадлежности островов.

Ранее новый президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что планирует рассмотреть различные дипломатические пути, чтобы вернуть Фолкленды. Он основывается на подобной передаче Гонконга Китаю в 1997 году. Как писала Daily Express со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании, Лондон не планирует пересматривать статус Фолклендских островов.

Аргентина утверждает, что острова — примерно в 600 километрах от ее береговой линии в Южной Атлантике — были незаконно захвачены Великобританией, которая считает, что у нее есть территориальные претензии, относящиеся к 1765 году.

Многовековой спор перерос в двухмесячную войну между двумя странами в 1982 году, после того как попытка Аргентины силой захватить территорию побудила Великобританию направить военно-морскую оперативную группу для возвращения островов. Этот вопрос был вновь поднят в марте 2023 года, когда Аргентина вышла из соглашения о сотрудничестве 2016 года и потребовала вернуться к переговорам по островам.