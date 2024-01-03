Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:35, 3 января 2024Мир

Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова

Новые власти Аргентины призвали Британию вернуть Фолклендские острова

Фото: Cristina Sille / Reuters

Новые власти Аргентины призвали Великобританию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД латиноамериканской страны.

Как утверждает министерство, Лондон совершил «силовой акт в мирное время», который противоречил международному праву и никогда не был одобрен правительством Аргентины.

Также в Буэнос-Айресе заявили о готовности возобновить двусторонние переговоры по этому вопросу. Там подчеркнули, что хотят хочет поддерживать «зрелые отношения» с Великобританией в вопросах, представляющих взаимный интерес, несмотря на спор вокруг принадлежности островов.

Материалы по теме:
«Мы на правильной стороне истории» Венесуэла и Гайана оказались на грани войны. Почему этот конфликт опасен для США?
«Мы на правильной стороне истории»Венесуэла и Гайана оказались на грани войны. Почему этот конфликт опасен для США?
11 декабря 2023
«Экономист с бензопилой» и противник сотрудничества с Россией стал президентом Аргентины. Чего от него ждать?
«Экономист с бензопилой» и противник сотрудничества с Россией стал президентом Аргентины.Чего от него ждать?
20 ноября 2023
«Мы будем управлять» Ультраправые политики все чаще приходят к власти. Почему за них отдают голоса по всему миру?
«Мы будем управлять»Ультраправые политики все чаще приходят к власти. Почему за них отдают голоса по всему миру?
15 декабря 2023

Ранее новый президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что планирует рассмотреть различные дипломатические пути, чтобы вернуть Фолкленды. Он основывается на подобной передаче Гонконга Китаю в 1997 году. Как писала Daily Express со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании, Лондон не планирует пересматривать статус Фолклендских островов.

Аргентина утверждает, что острова — примерно в 600 километрах от ее береговой линии в Южной Атлантике — были незаконно захвачены Великобританией, которая считает, что у нее есть территориальные претензии, относящиеся к 1765 году.

Многовековой спор перерос в двухмесячную войну между двумя странами в 1982 году, после того как попытка Аргентины силой захватить территорию побудила Великобританию направить военно-морскую оперативную группу для возвращения островов. Этот вопрос был вновь поднят в марте 2023 года, когда Аргентина вышла из соглашения о сотрудничестве 2016 года и потребовала вернуться к переговорам по островам.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Законное право на оборону» Франция отказалась осудить удары ВСУ по Белгороду

      В Челябинске задержали четвертого подозреваемого в избиении бойца СВО

      Мышьяк нашли в крови отравившегося москвича

      Приток нелегальных мигрантов в США установил абсолютный исторический рекорд

      Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова

      Названы сроки проведения слушания по иску ЮАР против Израиля

      В Финляндии из-за морозов нарушилось движение поездов

      В Японии выросло число жертв землетрясения

      В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти

      В США определился новый кандидат в президенты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости