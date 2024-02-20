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10:27, 20 февраля 2024Среда обитания

Китайский электрокар научили отряхиваться от снега

Китайская компания NIO научила электрокар отряхиваться от снега

Электромобиль научили самостоятельно отряхиваться от снега. Об этом сообщил автопроизводитель NIO, опубликовавший соответствующий пост в одной из самых популярных китайских социальных сетей Weibo.

Компания выложила видеоролик, на котором электрокар модели ET9 освобождается от кучи снега без помощи человека, раскачиваясь из стороны в сторону. «Встряхивается» машина за счет вибрирующего шасси, которое с помощью электромоторов придает машине колебательные движения. «Посмотрите, как интеллектуальная система шасси SkyRide·Tianxing может заставить ET9 "вибрировать" и помочь вам хорошо начать год!» — сказано в публикации. В компании отметили, что функцию стряхивания снега можно будет использовать не только перед поездкой, но и непосредственно в пути, однако предупредили, что на момент «процедуры» в салоне не должно быть лишних предметов — например, стаканов с кофе.

Между тем, автоэксперт Артем Бобцов предупредил, что такая опция в России, особенно в крупных мегаполисах, скорее всего, будет бесполезной, поскольку избавиться от мокрого снега или льда машина самостоятельно не сможет. «Такая технология хорошо работает, когда на чистую машину наложили свежий снежок, причем в тот момент, когда машина была холодной. У нас обычно снег вперемешку с грязью и реагентами. Плюс ко всему, когда люди паркуют машину, она остается горячей, на нее падает снег, он замерзает и превращается в корку. Боюсь, что для рекламы и чистых мегаполисов это хорошая штука, но для Москвы и других крупных городов точно не подойдет», — заключил специалист.

Ранее россиянам дали советы по правильному выкапыванию авто из-под снега.

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      Полина Кислицына
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