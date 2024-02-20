Китайский электрокар научили отряхиваться от снега

Китайская компания NIO научила электрокар отряхиваться от снега

Электромобиль научили самостоятельно отряхиваться от снега. Об этом сообщил автопроизводитель NIO, опубликовавший соответствующий пост в одной из самых популярных китайских социальных сетей Weibo.

Компания выложила видеоролик, на котором электрокар модели ET9 освобождается от кучи снега без помощи человека, раскачиваясь из стороны в сторону. «Встряхивается» машина за счет вибрирующего шасси, которое с помощью электромоторов придает машине колебательные движения. «Посмотрите, как интеллектуальная система шасси SkyRide·Tianxing может заставить ET9 "вибрировать" и помочь вам хорошо начать год!» — сказано в публикации. В компании отметили, что функцию стряхивания снега можно будет использовать не только перед поездкой, но и непосредственно в пути, однако предупредили, что на момент «процедуры» в салоне не должно быть лишних предметов — например, стаканов с кофе.

Между тем, автоэксперт Артем Бобцов предупредил, что такая опция в России, особенно в крупных мегаполисах, скорее всего, будет бесполезной, поскольку избавиться от мокрого снега или льда машина самостоятельно не сможет. «Такая технология хорошо работает, когда на чистую машину наложили свежий снежок, причем в тот момент, когда машина была холодной. У нас обычно снег вперемешку с грязью и реагентами. Плюс ко всему, когда люди паркуют машину, она остается горячей, на нее падает снег, он замерзает и превращается в корку. Боюсь, что для рекламы и чистых мегаполисов это хорошая штука, но для Москвы и других крупных городов точно не подойдет», — заключил специалист.

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