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15:25, 20 февраля 2024Культура

Книгу «Мастер и Маргарита» выставили на продажу за миллионы рублей

В Иркутске решили продать книгу «Мастер и Маргарита» за 10 миллионов рублей

Скриншот: Авито

В Иркутске на продажу выставили роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» за десять миллионов рублей. Об этом сообщает издание Ircity.

Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито». Согласно описанию к книге, она была издана подпольно в середине XX века. Также автор объявления утверждает, что роман уцелел во время пожара, что делает его «не просто книгой, а свидетельством истины, что рукописи не горят».

Ранее звезда фильма «Мастер и Маргарита», актриса Юлия Снигирь объяснила успех новой экранизации романа Михаила Булгакова. По ее мнению, успех книги «Мастера и Маргарита» вызвал у людей интерес к фильму.

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      Варвара Кошечкина
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