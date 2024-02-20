Книгу «Мастер и Маргарита» выставили на продажу за миллионы рублей

В Иркутске решили продать книгу «Мастер и Маргарита» за 10 миллионов рублей

В Иркутске на продажу выставили роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» за десять миллионов рублей. Об этом сообщает издание Ircity.

Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито». Согласно описанию к книге, она была издана подпольно в середине XX века. Также автор объявления утверждает, что роман уцелел во время пожара, что делает его «не просто книгой, а свидетельством истины, что рукописи не горят».

Ранее звезда фильма «Мастер и Маргарита», актриса Юлия Снигирь объяснила успех новой экранизации романа Михаила Булгакова. По ее мнению, успех книги «Мастера и Маргарита» вызвал у людей интерес к фильму.