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12:19, 20 февраля 2024Культура

Успех фильма «Мастер и Маргарита» объяснили

Актриса Снигирь: успех книги «Мастер и Маргарита» вызвал интерес к фильму

Кадр: фильм «Мастер и Маргарита»

Звезда фильма «Мастер и Маргарита», актриса Юлия Снигирь объяснила успех новой экранизации романа Михаила Булгакова. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению актрисы, успех книги «Мастера и Маргарита» вызвал у людей интерес к фильму. При этом она отметила, что этого недостаточно «для больших сборов». «Люди активно обмениваются опытом, происходит так называемый "сарафан", и именно это сработало», — поделилась Снигирь, подчеркнув, что никогда раньше не получала такого количества «восторженных отзывов и благодарностей».

Ранее Снигирь ответила критикам картины Михаила Локшина. Актриса заявила, что с уважением относится к классическим произведениям, однако режиссер должен иметь свою точку зрения.

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      Варвара Кошечкина
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