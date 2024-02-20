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13:25, 20 февраля 2024Мир

Кремль отверг призыв провести независимое расследование смерти Навального

Песков: Кремль отвергает призыв ЕС о независимом расследовании смерти Навального

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кремль отвергает призыв главы Внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля провести независимое международное расследование смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля», — ответил Песков на просьбу прокомментировать требование главы евродипломатии.

Ранее Боррель потребовал от России международного расследования смерти Навального, несмотря на заявления Москвы о том, что это является внутренним делом страны. По его словам, Москва должна «позволить провести независимое и транспарентное международное расследование обстоятельств внезапной смерти» Навального.

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      Глеб Бажуткин
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