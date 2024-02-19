В ЕС захотели расследовать смерть Навального на международном уровне

Боррель призвал к расследованию смерти Навального на международном уровне

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от России международного расследования смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), несмотря на заявления Москвы о том, что это является внутренним делом России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что РФ должна «позволить провести независимое и транспарентное международное расследование обстоятельств внезапной смерти» политика.

Днем 19 февраля Боррель рассказал об идее переименовать санкционный режим ЕС, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека. Евродипломат предложил присвоить ему имя Навального. Кроме того, он также не исключил введения санкций в отношении представителей российской уголовно-исполнительной системы в связи с данной ситуацией.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал страны Европейского союза ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.