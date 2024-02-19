Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:15, 19 февраля 2024Мир

Премьер Швеции призвал ЕС ввести санкции против России из-за Навального

Премьер Швеции: ЕС должен ввести новые санкции против России из-за Навального

Фото: Maciek Jazwiecki / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал ЕС ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Его слова передает агентство Bloomberg.

В ходе пресс-конференции в Варшаве Кристерссон заявил, что «российские власти и лично президент Путин» несут ответственность за произошедшее с Навальным.

Он также подчеркнул, что российские чиновники «должны быть привлечены к ответственности».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил о рассмотрении Лондоном возможности введения индивидуальных санкций против России из-за Алексея Навального. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, допустил усиление давления на Сербию в связи с ужесточением антироссийских санкций.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Угнавший Ми-8 на Украину российский летчик расстрелян в Испании. С ним обещали разобраться российские военные

      Россиянин пойдет под суд за изнасилование и расправу над одноклассницей дочери

      Россиян предупредили о новых трудностях при поездках в Европу

      В Белоруссии появилось новое приложение для знакомств

      В России отреагировали на убийство угнавшего вертолет на Украину летчика

      Бывшая жена Моргенштерна рассказала о сложностях съемок в экстремальном шоу

      Пара россиян рассталась с жизнью из-за приглашенного в гости друга

      На Западе рассказали о китайском аналоге «Шахеда»

      Врач раскрыла россиянам опасность ношения тесной обуви

      МИД Литвы усомнился в возможности ЕС защититься без США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше