Премьер Швеции призвал ЕС ввести санкции против России из-за Навального

Премьер Швеции: ЕС должен ввести новые санкции против России из-за Навального

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал ЕС ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Его слова передает агентство Bloomberg.

В ходе пресс-конференции в Варшаве Кристерссон заявил, что «российские власти и лично президент Путин» несут ответственность за произошедшее с Навальным.

Он также подчеркнул, что российские чиновники «должны быть привлечены к ответственности».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил о рассмотрении Лондоном возможности введения индивидуальных санкций против России из-за Алексея Навального. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, допустил усиление давления на Сербию в связи с ужесточением антироссийских санкций.