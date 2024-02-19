Вучич допустил усиление давления на Сербию из-за Навального

Вучич: возможно усиление давления на Сербию из-за случившегося с Навальным

Президент Сербии Александр Вучич допустил усиление давления на его страну, чтобы она поддержала введение санкций против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщило издание Euronews.

«На Сербию будет оказано большее давление с целью введения санкций против России», — заявил президент Сербии. Вучич также добавил, что позиция Белграда по отношению к Москве станет более сложной.

При этом президент Сербии не прокомментировал случившееся с Навальным, отметив, что не является «следственным органом» или «самым мудрым человеком на свете, знающим все наперед».

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что Лондон рассмотрит введение новых санкций против России в связи с ситуацией вокруг Навального. Алексея Навального не стало 16 февраля в колонии на Ямале. УФСИН России сообщило «Ленте.ру», что заключенному стало плохо во время прогулки.