Квартирам в России предрекли подорожание

Экономист Кричевский: цены на жилье в России в 2024 году могут еще вырасти

В 2024 году квартиры в России могут еще подорожать. Такую динамику цен на жилье предрек экономист Алексей Кричевский в беседе с «ФедералПресс».

В особенности это касается новостроек — у девелоперов пока есть рычаги давления на покупателей, отметил эксперт. «В этом году цены еще порастут, но только за счет раскрутки застройщиками темы о том, что льготы кончаются и с такими платежами, как сейчас, купить жилье будет уже нереально», — пояснил Кричевский и добавил, что цены вырастут не сильнее, чем на уровне инфляции.

В целом на рынке недвижимости в стране начнется стагнация, прогнозирует экономист. Затем возможно небольшое снижение цен. Поэтому Кричевский призвал желающих купить жилье, особенно вторичное, немного подождать и копить деньги. По словам эксперта, к концу года ставка и цены на жилье просядут на фоне низкого спроса.

Ранее эксперты предсказали снижение цен на вторичное жилье в России из-за высоких ставок по ипотеке, сделавших кредиты на жилье недоступными для многих потенциальных заемщиков. Однако в случае снижения Центробанком ключевой ставки квартиры могут снова начать дорожать.