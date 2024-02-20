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16:45, 20 февраля 2024Культура

Лидер группы «Мираж» сломал ногу перед концертом в Москве

Лидер группы «Мираж» выступил со сломанной ногой в московском клубе

Кадр: Группа Мираж / YouTube

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов сломал ногу перед концертом в Москве. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

Музыкант сообщил, что получил травму во время настройки звука на саундчеке. «Моя нога подвернулась на каких-то конструкциях, что-то в ней хрустнуло, а из глаз звездочки полетели», — заявил он.

Рентген выявил у Горбашова перелом плюсневой кости. Врачи прописали звезде обезболивающее и полный покой с ортезом на ноге в течение шести недель.

«Я ему [врачу] говорю — а можно таблетки заменить на алкоголь, он говорит — можно. А на сцену можно? Говорит — нельзя, надо ногу не беспокоить», — рассказал музыкант. Он отметил, что все-таки выступил в столичном клубе «1930», сидя на барном стуле.

Ранее актриса Нелли Уварова повредила ногу во время репетиции в театре РАМТ. Звезде потребовалась экстренная помощь медиков.

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      Мария Рюрикова
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