Литва предрекла ухудшение ситуации для Украины

Глава МИД Литвы Ландсбергис: ситуация для Украины может стать еще хуже

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предрек, что ситуация для Украины может стать еще хуже, если государства Запада не станут уделять Киеву внимание как раньше. Его слова приводит РИА Новости.

«Те, у кого есть возможность говорить более свободно, должны подать этот тревожный сигнал и сказать, что дела идут плохо. (…) Если мы не привлечем такое же внимание к Украине, какое было в конце 2022 года или в начале 2023 года, ситуация может стать еще хуже», — сказал министр иностранных дел Литвы.

Кроме того, он отметил, что Европе нужно избавиться от обозначенных самим себе «красных линий». По его мнению, европейским странам стоит признать, что те действия, которые они предпринимали все это время, возможно, были неправильными.

Ранее Ландсбергис усомнился в возможности Евросоюза защитить себя без поддержки США. Он добавил, что дискуссия о будущем европейской безопасности после ноябрьских выборов в Соединенных штатах — самая важная тема Мюнхенской конференции по безопасности.