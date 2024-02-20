Лукашенко опроверг наличие у него запаса вакцин от коронавируса

Президент Лукашенко признался, что не вакцинировался от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не вакцинировался от коронавируса. Об этом он высказался на совещании с руководящим составом государственных органов национальной безопасности, передает БелТА.

Глава республики опроверг информацию о том, что во время пандемии COVID-19 для него был сформирован запас вакцин. «Я не вакцинировался, и мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией Тем не менее такой информационный вброс был осуществлен, причем со ссылкой на некие разговоры врачей, обсуждавших, где спрятать вакцину. И на что ссылаются? Что "киберпартизаны" или кто-то там взломали какой-то аккаунт, сайт или сервер», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что касающиеся вакцин или каких-либо лекарств для президента вопросы не относятся к компетенции обычных медиков. «Начальник Службы безопасности — единственный человек, который может знать эту информацию. Но он впервые слышит то, о чем я сказал», — отметил глава государства.