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17:03, 20 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко опроверг наличие у него запаса вакцин от коронавируса

Президент Лукашенко признался, что не вакцинировался от COVID-19
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не вакцинировался от коронавируса. Об этом он высказался на совещании с руководящим составом государственных органов национальной безопасности, передает БелТА.

Глава республики опроверг информацию о том, что во время пандемии COVID-19 для него был сформирован запас вакцин. «Я не вакцинировался, и мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией Тем не менее такой информационный вброс был осуществлен, причем со ссылкой на некие разговоры врачей, обсуждавших, где спрятать вакцину. И на что ссылаются? Что "киберпартизаны" или кто-то там взломали какой-то аккаунт, сайт или сервер», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что касающиеся вакцин или каких-либо лекарств для президента вопросы не относятся к компетенции обычных медиков. «Начальник Службы безопасности — единственный человек, который может знать эту информацию. Но он впервые слышит то, о чем я сказал», — отметил глава государства.

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      Алевтина Запольская
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