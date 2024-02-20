Лукашенко приказал преобразовать армию в 2024 году

Лукашенко приказал преобразовать армию и усовершенствовать оборону в 2024 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности указал качественно преобразовать армию и усовершенствовать систему обороны страны, сообщает издание БелТА.

«Задача Министерству обороны на предстоящий год: качественное преобразование армии и совершенствование системы обороны страны. Мы должны уделить приоритетное внимание боевой подготовке воинских частей и подразделений», — озвучил приказ Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предсказал рост «аппетитов» Запада. Он добавил, что сегодня ЕС превратился в «подданных США», а НАТО планируют расширять за счет вступления в альянс Молдавии, Грузии и Сербии.