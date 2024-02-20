Лукашенко сообщил о готовящейся западными спецслужбами провокации в Польше

Лукашенко: западные спецслужбы готовят провокацию против жителей Польши

Польские и американские спецслужбы готовят провокацию против жителей Польши, чтобы потом обвинить в ней Москву и Минск. О готовящейся Западом провокации рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, передает БелТА.

«Еще одна оперативная информация. Дословно цитирую, это уже для поляков важно: польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь», — сообщил он.

Лукашенко отметил, что все добытые разведкой сценарии провокаций незамедлительно предаются огласке Минском.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что польские власти пытаются завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, чтобы заменить ими покинувшую страну оппозицию. По его словам, Варшава может использовать любые методы: от подкупа и шантажа до угроз жизни чиновникам и их близким.