Лукашенко рассказал о попытках Польши завербовать белорусских чиновников

Лукашенко: Польша пытается завербовать белорусских высокопоставленных чиновников

Власти Польши пытаются завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, чтобы заменить ими бежавшую из страны оппозицию. О попытках Варшавы найти новых лояльных Западу деятелей рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Варшава пытается завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, которые смогут заменить наших "тихушек" (бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская — прим. «Ленты.ру») и "лахушек" (белорусский оппозиционер Павел Латушко — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал он.

По словам Лукашенко, польские власти могут использовать любые методы: от подкупа и шантажа до угроз жизни чиновникам и их близким. По его словам, в фокусе внимания Запада может быть кто угодно.

В январе стало известно, что Следственный комитет Белоруссии начал производство о госперевороте против 20 сторонников бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. По версии правоохранителей, они присоединились к экстремистским формированиям.