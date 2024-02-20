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13:22, 20 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о попытках Польши завербовать белорусских чиновников

Лукашенко: Польша пытается завербовать белорусских высокопоставленных чиновников

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Власти Польши пытаются завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, чтобы заменить ими бежавшую из страны оппозицию. О попытках Варшавы найти новых лояльных Западу деятелей рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Варшава пытается завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, которые смогут заменить наших "тихушек" (бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановскаяприм. «Ленты.ру») и "лахушек" (белорусский оппозиционер Павел Латушкоприм. «Ленты.ру»)», — рассказал он.

По словам Лукашенко, польские власти могут использовать любые методы: от подкупа и шантажа до угроз жизни чиновникам и их близким. По его словам, в фокусе внимания Запада может быть кто угодно.

В январе стало известно, что Следственный комитет Белоруссии начал производство о госперевороте против 20 сторонников бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. По версии правоохранителей, они присоединились к экстремистским формированиям.

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      Александр Курбатов
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