В Белоруссии возбудили уголовные дела против сторонников Тихановской

СК Белоруссии возбудил дела о госперевороте против 20 сторонников Тихановской

Следственный комитет (СК) Белоруссии начал производство о госперевороте против 20 сторонников бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении 20 так называемых аналитиков Тихановской, которые присоединились к заговору с целью захвата государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем», — заявили в СК.

Отмечается, что они присоединились к экстремистским формированиям, которые были созданы для обеспечения эффективности преступности. По данным СК, сторонники Тихановской участвовали в выработке и реализации концепции деструктивной деятельности, направленной на причинение вреда нацбезопасности республики. Кроме того, указанные лица способствовали возбуждению вражды и розни в обществе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к амнистии в связи с 80-летием со дня освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, надо более внимательно посмотреть на женщин и детей, другие категории осужденных.