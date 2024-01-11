Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к амнистии и избежать прошлых ошибок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу амнистии в связи с 80-летием со дня освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Слова белорусского лидера передает БелТА.

«В этом году мы отметим 80-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И если мы примем положительное решение, то с учетом особенности даты амнистия должна иметь отличия. Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, на женщин с детьми, другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно», — заявил Лукашенко.

Обращаясь к министру внутренних дел Ивану Кубракову, президент также подчеркнул, что необходимо обратить внимание на недостатки предыдущих амнистий, чтобы избежать прошлых ошибок.

В прошлый раз Лукашенко объявил амнистию в декабре 2022 года. Тогда власти республики подготовили документ ко Дню народного единства.