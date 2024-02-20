Любовь матери помогла женщине очнуться после пяти лет в коме
Женщина очнулась после пяти лет комы благодаря любви матери, которая продолжила бороться за ее выздоровление. Об этом сообщает ABC News.
Жительница США Дженнифер Флюэллен ехала на работу в сентябре 2017 года, когда внезапно почувствовала головокружение и потеряла сознание. Ее машина потеряла управление и врезалась в столб. Когда 35-летнюю женщину привезли в больницу, ее состояние было настолько нестабильным, что ее пришлось погрузить в медикаментозную кому. Уже через несколько дней врачи предложили родственникам отключить Флюэллен от систем жизнеобеспечения, потому что она не реагировала на внешние раздражители. Однако муж, дети и мать выступили женщины против. Лечение не помогало, и спустя месяц медики заявили, что Флюэллен никогда не придет в себя.
Однако мать женщины Пегги Минс была полна решимости спасти дочь. Она навещала ее почти каждый день, переводила из больницы в больницу, чтобы улучшить условия и уход. Когда муж и трое сыновей уже перестали надеяться, она продолжала бороться за Флюэллен и пресекала любые пессимистичные разговоры, особенно в палате дочери.
В августе 2022 года Минс вывезла ее на коляске на улицу и рассказывала что-то. В этот момент дочь издала звук, похожий на смех. Минс тут же завезла ее обратно в больницу и стала требовать у персонала начать программу реабилитации. Сначала над ней смеялись, потому что одного звука было недостаточно, чтобы решить, что Флюэллен находится в сознании. Однако со временем дочь научилась качать головой в ответ на вопросы. Минс снимала это на камеру, чтобы показать врачам, и это помогло убедить их.
В конце концов с Флюэллен начали работать реабилитологи, восстанавливая ее речь и движения. Она по-прежнему не может связно говорить, но к ней постепенно возвращается подвижность. 41-летняя Флюэллен узнает родных, а летом 2023-го смогла посетить футбольный матч, в котором принимал участие один из ее сыновей. Ее выписали из больницы, и сейчас она живет с матерью. Один из ее сыновей также переехал к бабушке, чтобы помогать ей с уходом. Врачи считают, что у Флюэллен есть перспектива дальнейшего восстановления, однако пока неясно, до какой степени она сможет вернуться к нормальной жизни.
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