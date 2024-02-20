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15:29, 20 февраля 2024Экономика

Магазинам в России разрешат отдавать на фудшеринг только один процент продуктов

Российским магазинам разрешат передавать на фудшеринг один процент продуктов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России разработали законопроект, регулирующий особенности фудшеринга — передачи на благотворительность продуктов питания с истекающим сроком годности. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Артем Метелев, его слова приводят «Известия».

Парламентарий предложил внести ряд поправок в Налоговый кодекс РФ, КоАП, а также в законы «О благотворительной деятельности и добровольчестве» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов». По его мнению, необходимо освободить фудшеринг от уплаты НДС, однако стоит ограничить объем продуктов, которые магазины смогут передавать на благотворительность, до одного процента от их выручки за прошлый год. По словам Метелева, такая мера позволит властям контролировать освобожденные от налога средства.

Ретейлерам хотят разрешить передавать на фудшеринг восемь категорий товаров — свежую продукцию (фрукты и овощи), мучные изделия, крупы, макароны, детское питание, готовые продукты, а также соки, воду, чай и кофе. Как отметил автор поправок, такое правило не сможет распространиться на подакцизные товары. Передавать на благотворительность нельзя будет и просроченные товары — штраф для юридических лиц за это составит до 300 тысяч рублей.

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В пояснительной записке к поправкам сказано, что ежегодно в России образуется более 17 миллионов тонн пищевых отходов, из них около трети приходится на торговые предприятия и точки общественного питания. «Законопроект "О фудшеринге" поддержан Минпромторгом и Минэкономразвития России. Работа по согласованию в правительстве инициативы, способной накормить миллионы людей в нашей стране, продолжается», — заявил Метелев в своем Telegram-канале.

Ранее первый зампред экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов заявил, что инициатива обязать ретейлеров создавать социальные полки с продуктами с истекающим сроком годности «больше похожа на популизм». Он посчитал идею не выкидывать продукты, а отдавать их людям, которые не могут себе позволить покупку, правильной, но труднореализуемой с точки зрения законодательства. Абрамов напомнил, что в России работают принципы рыночной экономики, есть право собственности и невозможно обязывать владельцев бизнеса что-то делать. Бесплатно отдавать какие-то товары — это право предпринимателя, считает он.

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