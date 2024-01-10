Власти посчитали идею бесплатной раздачи продуктов труднореализуемой

В Совфеде посчитали идею обязать создавать социальные полки труднореализуемой

Инициатива обязать ретейлеров создавать социальные полки с продуктами с истекающим сроком годности «больше похожа на популизм». Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый зампред экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов.

Он посчитал идею не выкидывать продукты, а отдавать их людям, которые не могут себе позволить покупку, правильной, но труднореализуемой с точки зрения законодательства. «Надо адекватно оценивать ситуацию и быть в повестке, понимать, как сегодня работают магазины, ретейлеры, сетевые магазины или магазины у индивидуального предпринимателя», — сказал представитель власти.

Абрамов напомнил, что в России работают принципы рыночной экономики, есть право собственности и невозможно обязывать владельцев бизнеса что-то делать. Бесплатно отдавать какие-то товары — это право предпринимателя, считает он.

«Теоретически нужно продумать, чтобы была какая-то система поощрений. Можно учреждать награды от органов власти либо от общественных организаций, какой-то рейтинг, что это социально направленный магазин. Может быть, присваивать какое-то звание социально направленного магазина, который участвует в таких акциях, чтобы это поощрялось общественностью либо давало какую-то преференцию при налогах», — предложил Абрамов.

В сентября 2023 года сотрудники Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и Дарья Некипелова предложили организовать в магазинах социальные полки, куда выставлялись бы товары с истекающим сроком годности по низкой цене или вообще бесплатно в качестве меры повышения уровня жизни пожилых людей. Опрос россиян показал, что 71 процент граждан поддержали бы бесплатную раздачу таких продуктов в торговых точках.

В январе стало известно, что депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены внести законопроект о создании в магазинах специальных полок с продуктами, предназначенных для пенсионеров и социально незащищенных категорий граждан. Мотивировать бизнес создавать социальные полки депутаты хотят изменениями в Налоговом кодексе, соответствующий документ внесут в Госдуму отдельно.