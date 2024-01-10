Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:09, 10 января 2024Экономика

Российским магазинам предложат раздавать продукты бесплатно

«Известия»: в Госдуму внесут законопроект о раздаче продуктов для пенсионеров

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме намерены внести законопроект о создании в магазинах специальных социальных полок с продуктами, предназначенных для пенсионеров и социально незащищенных категорий граждан. Об этом со ссылкой на подготовленный документ пишут «Известия».

Как указано в пояснительной записке, в стране сохраняется проблема нерационального использования продуктов. Авторы документа со ссылкой на данные Росстата утверждают, что чаще всего в отходы идут товары первой необходимости, такие как зерновые продукты, молочные и овощи. В общей сложности в отходы превращается до трети от всех продуктов в стране.

Мотивировать бизнес создавать социальные полки депутаты хотят изменениями в Налоговом кодексе, соответствующий документ внесут в Госдуму отдельно. В нем предлагается поднять лимит расходов на благотворительность с одного до пяти процентов от выручки. Лидер фракции Сергей Миронов напомнил, что в рамках текущего законодательства утилизация чаще оказывается более выгодной, чем бесплатная раздача, потому что компаниям приходится платить НДС, если продуктов раздается слишком много.

Материалы по теме:
Мир моды столкнулся с глубоким кризисом. Почему люди по всему миру внезапно начали отказываться от роскоши?
Мир моды столкнулся с глубоким кризисом.Почему люди по всему миру внезапно начали отказываться от роскоши?
7 января 2024
«Меня это успокаивает» Почему россияне тратят состояния на таро, колдунов и винят планеты в подорожании ипотеки?
«Меня это успокаивает»Почему россияне тратят состояния на таро, колдунов и винят планеты в подорожании ипотеки?
23 декабря 2023

Ранее Минпромторг уже увязывал вопрос развития программы фудшеринга с позицией Федеральной налоговой службы (ФНС), но о подвижках в этом направлении не сообщалось.

Эксперты отмечают, что налоговые послабления бизнесу действительно снизят объемы отправляемых в утилизацию продуктов питания, но все же организация социальных полок должна происходить на добровольной основе. В то же время, напомнил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, есть опасность, что бизнес начнет использовать налоговые льготы для отмывания средств, и именно с этим связаны сомнения властей по поводу такого способа борьбы с отходами продуктов.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Полковников ФСБ обвинили во взятке от настоятеля храма на Лубянке. Офицеры замешаны в афере на 20 миллионов рублей

      Петербуржец нашел в сугробе полуголую девятиклассницу

      Цены на газ в мире упали до минимума

      В Польше заметили раздающего повестки сотрудника украинского военкомата

      Тренер «Вашингтона» высказался о состоянии здоровья Овечкина

      Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне

      69-летняя модель поделилась снимком в полупрозрачном купальнике

      Актрису Яковлеву госпитализировали в Москве

      Нью-йоркские евреи столкнулись с полицией из-за секретного туннеля в синагогу

      Турция отправит на Луну два непилотируемых аппарата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости