Российским магазинам предложат раздавать продукты бесплатно

«Известия»: в Госдуму внесут законопроект о раздаче продуктов для пенсионеров

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме намерены внести законопроект о создании в магазинах специальных социальных полок с продуктами, предназначенных для пенсионеров и социально незащищенных категорий граждан. Об этом со ссылкой на подготовленный документ пишут «Известия».

Как указано в пояснительной записке, в стране сохраняется проблема нерационального использования продуктов. Авторы документа со ссылкой на данные Росстата утверждают, что чаще всего в отходы идут товары первой необходимости, такие как зерновые продукты, молочные и овощи. В общей сложности в отходы превращается до трети от всех продуктов в стране.

Мотивировать бизнес создавать социальные полки депутаты хотят изменениями в Налоговом кодексе, соответствующий документ внесут в Госдуму отдельно. В нем предлагается поднять лимит расходов на благотворительность с одного до пяти процентов от выручки. Лидер фракции Сергей Миронов напомнил, что в рамках текущего законодательства утилизация чаще оказывается более выгодной, чем бесплатная раздача, потому что компаниям приходится платить НДС, если продуктов раздается слишком много.

Ранее Минпромторг уже увязывал вопрос развития программы фудшеринга с позицией Федеральной налоговой службы (ФНС), но о подвижках в этом направлении не сообщалось.

Эксперты отмечают, что налоговые послабления бизнесу действительно снизят объемы отправляемых в утилизацию продуктов питания, но все же организация социальных полок должна происходить на добровольной основе. В то же время, напомнил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, есть опасность, что бизнес начнет использовать налоговые льготы для отмывания средств, и именно с этим связаны сомнения властей по поводу такого способа борьбы с отходами продуктов.

