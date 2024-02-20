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11:44, 20 февраля 2024Из жизни

Мальчик съел яйца в пятизвездочном отеле и оказался в инвалидной коляске

Metro: в Турции мальчик съел яйца на курорте и заразился сальмонеллезом

Фото: Bret Kavanaugh / Unsplash

Мальчик из Великобритании оказался в инвалидной коляске после того, как съел яйца на курорте в Турции. Об этом сообщает Metro.

В июне 2023 года Джексон Бентли из Манчестера, графство Большой Манчестер, отправился вместе с матерью в пятизвездочный отель Eftalia Ocean Hotel в городе Анталья. Спустя несколько дней с начала отдыха самочувствие мальчика внезапно ухудшилось. Его госпитализировали с желудочными спазмами, диареей и высокой температурой. Бентли оказали медицинскую помощь, и он вернулся в Великобританию, где снова попал в больницу. Врачи обследовали мальчика и выяснили, что он заразился двумя формами сальмонеллеза, одна из которых может привести к летальному исходу и неврологическим повреждениям.

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Бентли провел в больнице несколько недель, после чего отправился домой. Однако, по словам матери мальчика, 36-летней Натали Парр, с тех пор он не может восстановиться и передвигается на инвалидном кресле. Бентли не набирает вес, чувствует постоянную слабость и мало разговаривает. Из-за полученной психологической травмы он мучается от ночных кошмаров, боится спать и есть.

Парр призналась, что чувствует себя беспомощной, так как ничем не может помочь сыну. Она не предполагала, что инфекция может привести к таким последствиям. Женщина надеется, что ребенок сможет вернуться к нормальной жизни в будущем.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании подхватила тяжелую инфекцию из-за царапины, полученной на рыбалке. Сейчас она едва может нормально передвигаться и сидеть.

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      Алиса Удовик
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