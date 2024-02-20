Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
23:03, 20 февраля 2024Из жизни

Мать случайно переехала семилетнего сына

People: в США мать наехала на сына на автомобиле и нанесла ему травмы

Фото: Marshall County Jail

В США мать случайно переехала маленького сына на автомобиле. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в штате Алабама. 27-летняя Сара Рэйчел Джеймс забирала семилетнего сына из школы на машине, однако вскоре приказала ему выйти в наказание за плохое поведение. Женщина сказала ребенку, что ему придется идти до дома самостоятельно, и заставила его бежать рядом с автомобилем.

Внезапно мальчик потянулся к двери, желая забраться в салон, и Джеймс случайно нажала на газ. Она наехала на ребенка и нанесла ему травмы. Мальчика госпитализировали с ссадинами на спине и голове.

Материалы по теме:
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына. Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына.Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
5 августа 2021
«Она стояла и рыдала» 18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
«Она стояла и рыдала»18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
18 июля 2021

Джеймс арестовали по обвинению в жестоком обращении с ребенком при отягчающих обстоятельствах. Ей грозит до 20 лет тюремного заключения в случае признания вины. В настоящее время ее освободили из-под стражи после внесения залога в размере 50 тысяч долларов.

Отмечается, что во время произошедшего в салоне автомобиля находилась еще одна женщина. Ее обвинили в создании угрозы благополучию ребенка. Как заявили в полиции, она должна была остановить Джеймс, когда та приказала сыну бежать рядом с машиной.

Ранее сообщалось, что мать из Индии заработала 250 тысяч рупий, заставив своих детей попрошайничать. Восьмилетнюю дочь женщины удалось поймать, ее передали работникам социальной службы.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. Российская армия продолжает продвижение на запад

      Мать случайно переехала семилетнего сына

      Нидерланды одобрили планы по выборам президента России в Гааге

      Испанская полиция подтвердила убийство летчика-перебежчика Кузьминова

      Кулеба рассказал об усталости украинцев от боевых действий

      В Швеции пожаловались на последствия помощи Украине

      США раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций

      Бикини бывшей «Мисс Вселенная» на фото сравнили с подгузником в сети

      Украинского таксиста уволили за просмотр российских сериалов

      Игравший в «Спартаке» бразилец сравнил соотечественников с россиянами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше