Мать случайно переехала семилетнего сына

People: в США мать наехала на сына на автомобиле и нанесла ему травмы

В США мать случайно переехала маленького сына на автомобиле. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в штате Алабама. 27-летняя Сара Рэйчел Джеймс забирала семилетнего сына из школы на машине, однако вскоре приказала ему выйти в наказание за плохое поведение. Женщина сказала ребенку, что ему придется идти до дома самостоятельно, и заставила его бежать рядом с автомобилем.

Внезапно мальчик потянулся к двери, желая забраться в салон, и Джеймс случайно нажала на газ. Она наехала на ребенка и нанесла ему травмы. Мальчика госпитализировали с ссадинами на спине и голове.

Джеймс арестовали по обвинению в жестоком обращении с ребенком при отягчающих обстоятельствах. Ей грозит до 20 лет тюремного заключения в случае признания вины. В настоящее время ее освободили из-под стражи после внесения залога в размере 50 тысяч долларов.

Отмечается, что во время произошедшего в салоне автомобиля находилась еще одна женщина. Ее обвинили в создании угрозы благополучию ребенка. Как заявили в полиции, она должна была остановить Джеймс, когда та приказала сыну бежать рядом с машиной.

Ранее сообщалось, что мать из Индии заработала 250 тысяч рупий, заставив своих детей попрошайничать. Восьмилетнюю дочь женщины удалось поймать, ее передали работникам социальной службы.