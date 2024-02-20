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17:28, 20 февраля 2024Россия

Мэр российского города в резиновой перчатке вручал сертификаты молодым семьям

Мэр города Ишима Шишкин в резиновой перчатке вручал сертификаты молодым семьям

Фото: Александр Тараканов / Фотобанк Лори

Мэр города Ишима Тюменской области Федор Шишкин вручал в резиновой перчатке сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям. Отчет о встрече был опубликован в Telegram-канале администрации российского города.

На фотографиях можно увидеть, что российский глава жал руки людям в резиновой перчатке. В мэрии не смогли объяснить, зачем Шишкин надел ее.

До этого сообщалось, что глава Невинномысска Ставропольского края Михаил Миненков призвал мужчин «пахать» во имя демографии, женщинам же, по мнению чиновника, нужно прекратить играть в феминисток. Еще раньше он советовал россиянам по ночам «подкрадываться» к женам, чтобы повысить рождаемость в регионе. К его идее у многих возникли претензии. Мэр ставропольского города также жаловался, что в последнее время «уходят все традиционные ценности».

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      Анна Щербакова
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