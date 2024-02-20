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14:32, 20 февраля 2024Мир

МИД Испании прокомментировал заявления о смерти летчика-перебежчика

МИД Испании перенаправил вопрос о смерти перебежчика Кузьминова в МВД
СюжетМинобороны:

Фото: Guillermo Martinez / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Испании перенаправило вопрос о смерти бывшего российского летчика Максима Кузьминова, который угнал Ми-8 на Украину в 2023 году, в Министерство внутренних дел (МВД) страны. Об этом сотрудники дипломатического ведомства сообщили «Ленте.ру».

«К сожалению, Министерство иностранных дел не компетентно в этом вопросе. Возможно, Министерство внутренних дел сможет помочь», — заявили сотрудники испанского МИД.

18 февраля представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил личность убитого в Испании мужчины, заявив, что им был Кузьминов.

Позднее в информации об убийстве летчика-перебежчика нашли ряд неувязок, в том числе несовпадение возраста Кузьминова и погибшего в Испании украинца.

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      Лина Пивоварова
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