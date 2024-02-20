МИД Польши вызвал посла России из-за Навального

МИД Польши вызвал российского посла Андреева из-за смерти Навального

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в стране Сергея Андреева из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщается, 20 февраля Андреев был вызван в МИД Польши. Ведомство призвало российские власти провести расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что комментарии Вашингтона о смерти Навального являются вмешательством во внутренние дела России. Антонов отметил, что американские чиновники не хотят разбираться в обстоятельствах, а поспешили обвинить в случившемся российские власти.