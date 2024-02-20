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17:03, 20 февраля 2024Мир

Министр обороны Польши пожаловался на нехватку ботинок, касок и бронежилетов

Newsweek: в Минобороны Польши заявили о нехватке ботинок, касок и бронежилетов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Польская армия испытывает острую нехватку базовых элементов экипировки: касок, ботинок и бронежилетов. Об этом в интервью газете Newsweek заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Хорошие каски, ботинки, бронежилеты», — ответил он на вопрос журналиста о том, чего конкретно не хватает польским солдатам.

Глава Минобороны также пожаловался, что в армии наблюдается кадровый голод, который мешает своевременному перевооружению. «Нам нужны подготовленные солдаты для работы с этой техникой и обеспечения максимальной безопасности. Потому что, если через несколько лет у нас будут современные самолеты, без личного состава они будут бесполезны», — подчеркнул военный.

Ранее Косиняк-Камыш сообщил, что численность польских вооруженных сил будет доведена до 220 тысяч человек к концу 2024 года.

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      Глеб Бажуткин
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