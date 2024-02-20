Миру спрогнозировали рекордный спрос на сжиженный газ

ЦЦИ: мировой спрос на сжиженный газ достигнет рекордных 114 млн тонн в 2024 году

В первом квартале 2024 года мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) увеличится на 10 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го и достигнет рекордной отметки в 114 миллионов тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

В количественном выражении мировой спрос на СПГ в январе-марте 2024 года увеличится на 10 миллионов тонн, уточнили эксперты. Темпы прироста также окажутся рекордными за всю историю наблюдений. Разница с показателем четвертого квартала 2023 года окажется на уровне в 6,5 процента, или семь миллионов тонн. Основными драйверами роста станут Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.

Во втором и третьем кварталах, согласно прогнозам аналитиков, мировой спрос на СПГ начнет постепенно снижаться — примерно до 105 миллионов тонн. Однако в октябре-декабре он восстановится до 113 миллионов тонн и фактически вернется к уровню начала года, пришли к выводу эксперты.

Ранее аналитики британской нефтегазовой компании Shell спрогнозировали рост мирового спроса на СПГ к 2040 году более чем на 50 процентов в сравнении с нынешним уровнем. Через 16 лет, согласно ожиданиям экспертов, глобальное потребление этого вида топлива будет находиться в диапазоне от 625 до 685 миллионов тонн. Основной прирост должны будут обеспечить страны Южной и Юго-Восточной Азии, однако главным драйвером выступит Китай.