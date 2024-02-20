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17:26, 20 февраля 2024Силовые структуры

Московский адвокат обманул мать клиента на 800 тысяч рублей и попал под суд

В Москве будут судить адвоката, обманувшего мать клиента на 800 тысяч рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве адвокат Геннадий Нефедовский пойдет под суд за обман матери клиента на 800 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. В ходе предварительного следствия Нефедовский вину признал. Уголовное дело передано в суд. Сейчас адвокат находится в СИЗО.

По данным ведомства, в сентябре 2019 года обвиняемый вел дело одного из заключенных мордовской колонии, поэтому неоднократно встречался с матерью своего доверителя. Во время этих встреч адвокат обещал женщине, что сможет помочь улучшить условия содержания ее сына под стражей и даже перевести его в колонию с другим режимом. В результате злоумышленнику удалось получить от потерпевшей 800 тысяч рублей. Как уточняет Иванова, в тот момент Нефедовский заведомо знал, что не будет выполнять данные обещания и распорядится полученными деньгами по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что правоохранители провели обыск по его месту жительства и работы.

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      Анна Габай
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