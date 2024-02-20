Москвич бросил гранату во врачей скорой помощи

Житель Москвы бросил гранату во врачей скорой, которые приехали к его матери

Житель запада Москвы бросил к гранату во врачей скорой помощи, которые приехали по вызову к его матери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, мужчина вызвал бригаду медиков в квартиру жилого дома, расположенного на Никулинской улице. Он же встретил прибывших докторов в подъезде — обматерил и пообещал наказать за неторопливость.

Горожанин объявил, что помощь пенсионерке уже не понадобится. Удивленные медики все равно проследовали в квартиру и нашли 74-летнюю женщину живой, но страшно испуганной.

Фельдшер заподозрила неладное — вызвала вторую бригаду на подмогу, померила у пожилой пациентки давление, дала таблетку. В процессе пенсионерка призналась, что очень боится сына и вызвала скорую, чтобы ее увезли в больницу подальше от него.

Тем временем мужчина швырнул в ноги медикам предмет, похожий на гранату. К месту вызвали сотрудников полиции, они скрутили неадекватного гражданина и доставили в отдел.

Ранее сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области пациент напал и избил 44-летнюю медсестру в психоневрологическом интернате.