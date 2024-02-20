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10:47, 20 февраля 2024Из жизни

Мужчина решил изгнать демона из дома и погубил всю семью

Одержимый мыслями о дьяволе мужчина из Италии сжег свою жену

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Строитель из Италии погубил всю семью из-за того, что решил избавиться от дьявола в доме. Об этом сообщает La Stampa.

54-летний Джованни Барекка из окрестностей города Палермо позвонил в полицию в субботу, 17 февраля, и сознался в преступлении. «Я убил свою семью, я буду ждать, пока вы меня заберете... В доме был демон», — сказал мужчина по телефону.

Прибывшие на место карабинеры обнаружили в саду обгоревшие останки женщины и тела двоих детей. Они также нашли прятавшуюся в спальне 17-летнюю дочь Барекки, девушка была в состоянии шока.

После осмотра места преступления правоохранители пришли к выводу, что в попытках «изгнать демона» Барекка мучил семью несколько дней. Его первой жертвой стала жена, 40-летняя Антонелла Саламоне, ее тело было так повреждено огнем, что причину смерти установить не удалось. После того, как преступник сжег Саламоне, он перешел к сыновьям, одному из которых было 16 лет, а другому — пять. Он заковал их в цепи, засунул кляпы в рот и избивал кочергой, прежде чем начать душить электрическими проводами. Предположительно, дочь мужчины при этом находилась в наркотическом опьянении и, возможно, была вынуждена наблюдать за пытками родных. Соседи рассказали полицейским, что Барекка был одержим мыслями о дьяволе и часто посылал им записки странного содержания.

Один из свидетелей, Сальваторе Турко, рассказал репортерам, что Барекка действовал не в одиночку, потому что он «рохля». Турко полагает, что Барекке, мужчине хрупкого телосложения, кто-то должен был помогать и подначивать его. Он считает, что его сообщниками стали религиозные фанатики Массимо Каранденте и Сабрина Фина, которых Барекка встретил в Евангельской церкви. Полиция задержала обоих и предъявила им обвинения.

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Выжившая девушка сейчас находится под защитой правоохранителей и живет в безопасном месте, ей оказывают психологическую помощь. Она дала комментарий итальянской газете, в котором сообщила, что отец хотел освободить их от дьявола.

Ранее сообщалось, что в Бразилии группа экзорцистов попыталась изгнать бесов из женщины, привязав ее к кресту и избив. В результате пожилая бразильянка не вынесла пыток, спасти ее не смогли.

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