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09:31, 20 февраля 2024Из жизни

Мужчина сбросил 69 килограммов благодаря новому увлечению

В Великобритании мужчина сбросил 69 килограммов благодаря бегу

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании похудел на 69 килограммов за 11 месяцев благодаря тому, что нашел новое увлечение. Об этом сообщает Gloucestershire Live.

32-летний Дэниел Моррис весил 169 килограммов в студенческие годы. Он с трудом справлялся с повседневными задачами, не мог подняться по лестнице без одышки и постоянно находился в тревожном и депрессивном состоянии. Все изменилось на последнем курсе университета. После окончания учебы он договорился с друзьями отправиться в путешествие по Америке и решил похудеть перед поездкой. «Я хотел чувствовать себя как можно лучше и не тормозить своих друзей, ведь у нас было запланировано так много интересных мероприятий», — вспоминает он. Моррис твердо решил сбросить вес и принялся за дело.

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Мужчина начал с прогулок, 15-минутных занятий на велотренажере и силовых упражнений. Со временем британец стал выносливее, а его мышцы окрепли, и он смог бегать на длинные дистанции. Вскоре пробежки превратились в новое увлечение мужчины, он начал участвовать в марафонах. В апреле он примет участие в масштабном забеге, который пройдет в графстве Большой Манчестер.

Благодаря активному образу жизни Моррису удалось избавиться от 69 килограммов. Он продолжает заниматься спортом и надеется вдохновить как можно большее число людей своим примером. Мужчина отметил, что стал оптимистичнее смотреть на жизнь благодаря похудению. «Я очень благодарен, что мое тело теперь способно справиться со столь серьезными нагрузками. Это просто лучшее чувство на свете!» — утверждает он.

Ранее сообщалось, что зависимая от вредной еды женщина решилась на шунтирование желудка и похудела вдвое благодаря роликам в социальной сети TikTok. 36-летняя Дэнни Филлипс в прошлом весила 142 килограмма.

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