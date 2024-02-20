Мужчина угнал автомобиль с шестилетней девочкой внутри и не заметил ее

В США мужчина случайно угнал автомобиль с шестилетней девочкой внутри

Бездомный из США случайно угнал автомобиль вместе с ребенком внутри. Об этом пишет KSN.

35-летний Бенджамин Брейди в ноябре 2022 года угнал с улицы города Уичита, штат Оклахома, машину марки SUV. Мужчина без определенного места жительства намеревался украсть только автомобиль, но на заднем сиденье оказалась спящая шестилетняя девочка, которую родители ненадолго оставили.

Брейди вскоре удалось задержать. Ребенок не пострадал. Мужчине предъявили обвинения в краже автомобиля и попытке похищения ребенка. Его приговорили к 58 месяцам заключения, причем большую часть срока ему придется отбывать за попытку похищения ребенка. Брейди заявил, что не заметил девочку, когда угонял автомобиль.

Ранее жительница Индии украла ребенка у дочери и продала его другим родителям. Мальчика вернули матери спустя восемь месяцев после похищения.