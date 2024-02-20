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16:15, 20 февраля 2024Культура

На Анну Asti подали в суд и потребовали более полумиллиона рублей

На музыкальный лейбл Анны Asti подали в суд и потребовали 612 тысяч рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На музыкальный лейбл «Феникс», сооснователем которого является певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), подали в суд и потребовали более полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным портала, истцом по делу выступила организация «Неформат», которая потребовала от лейбла 612 тысяч рублей. Компании принадлежат права на клипы группы «Тату» «Нас не догонят» и «Я сошла с ума». По предварительным данным, иск «Неформата» может быть связан с нарушением авторских прав со стороны лейбла Asti. Ответчиком в этом деле также является ООО «Яндекс».

Отмечается, что в 2020 году «Неформат» судился с Первым каналом из-за использования фрагмента из клипа «Тату» в передаче «Пусть говорят».

Ранее в лейбле Анны Asti отреагировали на новость о многомиллионной задолженности компании Федеральной налоговой службе.

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      Анастасия Астахова
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