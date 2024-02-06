В лейбле Анны Asti отреагировали на новость о многомиллионной задолженности

Лейбл Анны Asti опроверг новость о миллионной задолженности перед налоговой

Многомиллионную задолженность певицы Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) перед Федеральной налоговой службой (ФНС) опровергли. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщили в пресс-службе лейбла под названием Fenix Music, сооснователем которого является Анна Asti.

В организации заявили, что новость о задолженности компании в размере 7,5 миллиона рублей является «информационным вбросом», а также предоставили выписку об отсутствии долгов из личного кабинета юридического лица с сайта ФНС. В заявлении подчеркнули, что указанная сумма была выплачена еще осенью прошлого года.

«Компания ООО "Феникс Мьюзик" действительно имела обязательство выплатить налоги на указанную сумму в размере 7,6 млн рублей на 10.11.2023, и эта сумма была выплачена. В случае наличия указанного долга на сегодня (06.02.2024) ФНС в соответствии с законодательством заблокировала бы счет компании, и это не позволило бы нам вести свою операционную деятельность, осуществлять финансовые расчеты с партнерами и артистами лейбла, что является для нас главным приоритетом в работе», — заявили в пресс-службе лейбла.

Там также подчеркнули, что компания не имеет проблем и придерживается «принципов соблюдения законодательства РФ в своей работе».

Ранее сообщалось, что у певицы Анны Asti, посетившей «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, обнаружили многомиллионный долг перед налоговой в размере 7,5 миллиона рублей.