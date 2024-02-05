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14:12, 5 февраля 2024Культура

У посетившей «голую вечеринку» Анны Asti обнаружили многомиллионный долг

Лейбл Fenix Music певицы Анны Asti задолжал налоговой 7,5 миллиона рублей

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

У певицы Анны Asti, посетившей «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, обнаружили многомиллионный долг перед налоговой. Об этом сообщает портал «Страсти».

Всего лейбл артистки Fenix Music не выплатил 7,5 миллиона рублей. Большую часть долга — четыре миллиона рублей — составил налог на прибыль. ООО «ФЕНИКС МЬЮЗИК» также не выплатила 3,4 миллиона рублей налога на добавленную стоимость. Кроме того, в указанную сумму входит пени в размере 69 тысяч рублей из-за просрочки выплаты.

Лейбл Asti занимается раскручиванием молодых артистов. По данным источника, ООО «ФЕНИКС МЬЮЗИК» находится в минусе по чистой прибыли.

Ранее российский рэпер Элджей тайно вышел из лейбла Анны Asti после скандала, связанного с появлением певицы на «голой вечеринке». Менеджер артиста при этом заявил, что Элджей не имеет никакого отношения к Fenix Music.

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      Мария Рюрикова
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