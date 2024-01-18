Элджей тайно вышел из лейбла Анны Asti после ее участия в «голой вечеринке»

Элджей покинул лейбл Анны Asti после ее появления на «голой вечеринке» Ивлеевой

Российский рэп-исполнитель Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) тайно вышел из лейбла певицы Анны Asti после скандала, связанного с ее появлением на «голой вечеринке» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, теперь менеджер артиста в разговоре с заказчиками уточняет, что Элджей не имеет никакого отношения к лейблу Asti под названием Fenix Music Label.

Медиаменеджер также добавил, что выступление рэпера на открытии лейбла было просто частью программы и никак не связано с сотрудничеством Asti и Элджея. При этом на сайте Fenix Music Label исполнитель значится в списках звезд организации вместе с Лолитой.

Отмечается, что в России музыкант готов выступить за 4 миллиона рублей. В его райдере указано, что в его номере должен быть большой телевизор с приставкой PS5 и играми, а в гримерке — два литра водки, коньяк, а также коктейли «Кровавая Мэри». Сейчас Элджей отдыхает на Мальдивах, поэтому заказчику также придется оплатить ему перелет в Россию.

Из-за участия Анны Asti в «голой вечеринке» два ее новогодних концерта были отменены. Помимо этого, исполнительницу вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все», а также потребовали лишить гражданства России.

