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11:42, 18 января 2024Культура

Элджей тайно вышел из лейбла Анны Asti после ее участия в «голой вечеринке»

Элджей покинул лейбл Анны Asti после ее появления на «голой вечеринке» Ивлеевой
Элджей

Элджей. Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Российский рэп-исполнитель Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) тайно вышел из лейбла певицы Анны Asti после скандала, связанного с ее появлением на «голой вечеринке» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, теперь менеджер артиста в разговоре с заказчиками уточняет, что Элджей не имеет никакого отношения к лейблу Asti под названием Fenix Music Label.

Медиаменеджер также добавил, что выступление рэпера на открытии лейбла было просто частью программы и никак не связано с сотрудничеством Asti и Элджея. При этом на сайте Fenix Music Label исполнитель значится в списках звезд организации вместе с Лолитой.

Отмечается, что в России музыкант готов выступить за 4 миллиона рублей. В его райдере указано, что в его номере должен быть большой телевизор с приставкой PS5 и играми, а в гримерке — два литра водки, коньяк, а также коктейли «Кровавая Мэри». Сейчас Элджей отдыхает на Мальдивах, поэтому заказчику также придется оплатить ему перелет в Россию.

Из-за участия Анны Asti в «голой вечеринке» два ее новогодних концерта были отменены. Помимо этого, исполнительницу вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все», а также потребовали лишить гражданства России.

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      Анастасия Астахова
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