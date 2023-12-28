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16:08, 28 декабря 2023Культура

Еще одно новогоднее выступление Анны Asti отменили

Люся Чеботина заменит Анну Asti в новогоднюю ночь в «Барвихе Luxury Village»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Еще одно новогоднее выступление певицы Анны Asti отменили из-за ее участия в голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ночь с 31 декабря на 1 января исполнительница должна была выйти на сцену концертного зала «Барвиха Luxury Village», однако вместо нее концерт для гостей даст певица Люся Чеботина. Стоимость билетов на шоу варьировалась от 50 до 200 тысяч рублей. Вместе с Чеботиной в Барвихе выступит музыкант Владимир Пресняков. По данным издания, гонорар Asti должен был составить 6,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что новогоднее выступление певицы отменили и в столичном клубе Gipsy. Там ее заменит певец Jony.

Отмечалось, что гонорар исполнительницы за концерт в заведении также составил бы примерно 6,5 миллиона рублей. Из-за отмен новогодних концертов суммарно Asti потеряла около 13 миллионов рублей.

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      Анастасия Астахова
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