На Украине обвинили киевского политолога в распространении фейков

СБУ обвинила киевского политолога Корнейчука в распространении фейков

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила киевского блогера в распространении фейков. Об этом ведомство написало в Telegram.

По информации советника главы офиса украинского президента Сергея Лещенко, речь идет о киевском политологе Дмитрии Корнейчуке. «Служба безопасности собрала доказательную базу на киевского блогера, который позиционировал себя как политэксперт и распространял фейки», — пишет СБУ.

По данным службы, блогер якобы пытался дискредитировать командование Сил обороны в пользу России. Кроме того, он распространял дезинформацию об общественно-политической ситуации на Украине, пытаясь бросить тень на международный имидж страны, отметили в ведомстве.

В январе Корнейчук заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Москвой, но пока не может этого сделать. По его мнению, подаются сигналы о переходе Киева в оборону и о необходимости начинать какие-то переговоры. Такие сигналы шли от бывшего украинского главкома Валерия Залужного, утверждал он.