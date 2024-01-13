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20:16, 13 января 2024Бывший СССР

Политолог указал на желание Зеленского заявить о необходимости перемирия

Политолог Корнейчук: Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, но пока не может этого сделать. Таким мнением поделился киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Это посыл о том, что якобы в Вашингтоне ничего не знают, якобы Байден не принуждает Украину ни к какой заморозке войны. Это должна быть именно позиция Украины», — пояснил эксперт. По его словам, подаются сигналы о том, что Украина переходит в оборону, и надо начинать какие-то переговоры.

Корнейчук считает, что такие сигналы идут от главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, от главы Главного управления разведки минобороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова, а также «потихонечку» и от самого Зеленского. «Он говорит завуалированно, но придет время, когда придется говорить об этом четко», — высказался политолог об украинском лидере.

По словам эксперта, президент США Джо Байден и его администрация только делают вид, что они непричастны к этому процессу. «Они специально создают впечатление, что решения принимает Киев», — резюмировал Корнейчук.

11 января на пресс-конференции во время визита в Таллин Зеленский выступил против прекращения огня. По его словам, в нынешних условиях такое развитие событий даст Москве возможность «перегруппироваться» и не приведет к завершению конфликта. Украинский лидер подчеркнул, что Киев будет принимать решение о перемирии, исходя исключительно из собственных интересов. Он также добавил, что партнеры не успевают наполнять склады Украины вооружением, но помогают.

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      Екатерина Подвигина
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