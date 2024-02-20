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18:49, 20 февраля 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на ужесточение блокады на границе с Польшей

Погранслужба Украины: польские фермеры ужесточили блокаду на границе

Фото: Janis Laizans / Reuters

Польские фермеры ужесточили блокаду транспорта на нескольких контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Украиной. На это пожаловалась Пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.

«Польские забастовщики начали более жесткое ограничение движения транспортных средств на границе с Украиной», — сообщило ведомство.

Погранслужба перечислила КПП, которые затронула блокада. На КПП «Долгобичув-Угринов» протестующие планируют полностью перекрыть движение для всех видов транспорта, на КПП «Зосин-Устилуг» ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. На пункте пропуска «Медика-Шегини» уже заблокировано движение грузовиков.

Ранее украинская погранслужба сообщила, что польские фермеры в ходе акций протеста перегородили дорогу на границе с Украиной с помощью сена.

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      Глеб Палехов
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