Экс-советник Кучмы Соскин: после Авдеевки украинцы усилят борьбу с военкомами

Переход Авдеевки под контроль Российской армии приведет к тому, что украинцы начнут активнее противостоять насильственной мобилизации. Об этом на своем YouTube-канале рассказал советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Думаю, жители вообще уже теперь просто будут уничтожать военкомов», — заявил он. Аналитик предупредил, что дальнейшая мобилизация может вылиться в анархическую гражданскую войну, которая распространится по всей Европе.

15 февраля глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что для мобилизации 400-500 тысяч военнослужащих украинским властям потребуется 720 миллиардов гривен (около 19 миллиардов долларов). По его мнению, для этого руководству Украины придется принимать непопулярные решения, включая повешение налогов и перераспределение бюджета.