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06:04, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

На Украине предсказали усиление борьбы граждан с военкомами

Экс-советник Кучмы Соскин: после Авдеевки украинцы усилят борьбу с военкомами

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Переход Авдеевки под контроль Российской армии приведет к тому, что украинцы начнут активнее противостоять насильственной мобилизации. Об этом на своем YouTube-канале рассказал советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Думаю, жители вообще уже теперь просто будут уничтожать военкомов», — заявил он. Аналитик предупредил, что дальнейшая мобилизация может вылиться в анархическую гражданскую войну, которая распространится по всей Европе.

15 февраля глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что для мобилизации 400-500 тысяч военнослужащих украинским властям потребуется 720 миллиардов гривен (около 19 миллиардов долларов). По его мнению, для этого руководству Украины придется принимать непопулярные решения, включая повешение налогов и перераспределение бюджета.

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      Марина Совина
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