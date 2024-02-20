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11:20, 20 февраля 2024Наука и техника

На Землю упадет неуправляемый спутник

ЕКА: неуправляемый спутник ERS-2 упадет на Землю 21 февраля

Фото: Jeremy Thomas / Unsplash

Неуправляемый европейский спутник дистанционного зондирования Земли European Remote Sensing 2 (ERS-2) войдет в плотные слои атмосферы планеты 21 февраля. Об этом со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщает Sky News.

Телеканал отмечает, что большая часть спутника должна сгореть в атмосфере, однако часть его может упасть на поверхность планеты. Точное время и место вхождения космического аппарата в атмосферу из-за меняющейся солнечной активности спрогнозировать пока невозможно.

3 февраля ERS-2 находился на высоте более 300 километров. 19 февраля космический аппарат был зафиксирован на высоте около 200 километров. Разрушение космического аппарата должно начаться на высоте 80 километров. Спутник не представляет опасности для людей.

Ракета Ariane 4 с космическим аппаратом ERS-2 была запущена с космодрома Куру во Французская Гвиане 21 апреля 1995 года. 2,5-тонный спутник располагался на солнечно-синхронной орбите высотой 800 километров и наклонением 98,5 градуса.

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      Иван Потапов
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