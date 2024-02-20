Находящегося в СИЗО россиянина заподозрили в изнасиловании двух детей

В Ленобласти находящегося в СИЗО мужчину заподозрили в изнасиловании двух детей

В Ленинградской области арестованного за причинение легкого вреда здоровья 37-летнего мужчину заподозрили в изнасиловании двух детей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным ведомства, в январе в полицию поступило заявление, что фигурант весной домогался шестилетней дочери сожительницы в Лодейном Поле. Было возбуждено дело. Позже в полицию обратилась 40-летняя местная жительница и рассказала, что в декабре 2012 года этот мужчина изнасиловал ее шестилетнюю дочь.

Отмечается, что подозреваемый находится в СИЗО. Ранее его судили за кражи, причинение вреда здоровью и расправу.

15 февраля сообщалось, что в Дагестане ученица девятого класса обвинила бывшего директора школы, занимающего должность замдиректора по безопасности, в домогательствах.