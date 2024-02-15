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08:22, 15 февраля 2024Силовые структуры

Бывшего директора российской школы обвинили в домогательствах к девятикласснице

В Дагестане девятиклассница обвинила в домогательствах бывшего директора школы

Фото: Heike Trautmann / Unsplash

В Дагестане ученица девятого класса обвинила бывшего директора школы, занимающего должность замдиректора по безопасности, в домогательствах. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, инцидент произошел в селе Калининаул Казбековского района. По словам ученицы, сотрудник школы пригласил ее в кабинет для сверки данных брата, а затем закрыл дверь на ключ, выкурил сигарету и начал приставать. В какой-то момент девочке удалось вырваться и обратиться к учителю физкультуры за помощью. Сам экс-директор учебного заведения отрицает данные о случившемся.

Родные девятиклассницы, которые одновременно являются дальними родственниками бывшего директора, уже подали заявление в полицию. Материалы дела переданы в Следственный комитет России.

Ранее дважды судимый мужчина изнасиловал восьмилетнюю дочь сожительницы в Петербурге. Его задержали сотрудники полиции.

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      Олеся Мицкевич
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