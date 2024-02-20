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09:24, 20 февраля 2024Силовые структуры

Напавший на сына участника СВО из-за символики Z россиянин пойдет под суд

В Екатеринбурге напавший на ребенка из-за символики Z россиянин пойдет под суд

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области пойдет под суд уроженец Екатеринбурга Александр Неустроев, напавший на 12-летнего сына участника СВО из-за шапки с символикой Z. Об этом во вторник, 20 февраля, в своем Telegram-канале сообщает областная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, прокуратура Ленинского района утвердила и направила в суд обвинительное заключение по статье о хулиганстве по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы. 21 апреля мужчина в грубой форме отчитал находящегося за кадром 12-летнего подростка и обозвал его из-за знака Z на шапке. Родители ребенка написали заявление в полицию и попросили возбудить дело о дискредитации армии.

Позже Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя прекратил уголовное дело в отношении Александра Неустроева и назначил ему судебный штраф в размере семи тысяч рублей, но прокуратура обжаловала это решение.

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      Владимир Седов
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