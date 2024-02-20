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19:50, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиянам перечислили распространенные ошибки при простуде

Врач Владимир Зайцев назвал ошибкой самопродувание слуховых труб при простуде

Фото: Unsplash

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев перечислил распространенные ошибки при простуде. В программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которого доступен на платформе «Смотрим», специалист призвал не высмаркиваться двумя ноздрями одновременно.

«Не сморкайтесь двумя ноздрями одновременно — это неправильно», — заявил оториноларинголог. Зайцев объяснил, что правильно прижимать одну ноздрю к перегородке и создавать небольшое давление. «Мы не резко сморкаемся, мы выдуваем то, что находится в полости носа», — добавил он.

Специалист также назвал ошибкой самопродувание слуховых труб — когда пациенты закрывают полость носа и создают давление, чтобы избавиться от заложенности в ушах. «Происходит обратная ситуация: создается давление, и слизь попадает в слуховые трубы, поэтому делать это не нужно», — предупредил медик.

Ранее главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвала неправильное питание, нахождение в непроветриваемых помещениях и прием антибиотиков основными ошибками при лечении простуды.

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      Олег Давыдов
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