Россиянам назвали основные ошибки при лечении простуды

Главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвала неправильное питание, нахождение в непроветриваемых помещениях и прием антибиотиков основными ошибками при лечении простуды. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко отметила, что при респираторных инфекциях многие люди не проветривает помещение. Она предупредила, что это приводит к накоплению в воздухе вирусов и дополнительному заражению. Кроме того, из-за отека верхних дыхательных путей у человека может возникать ощущение гипоксии, что, по словам врача, также не способствует выздоровлению.

Другой ошибкой Шаповаленко назвала несбалансированное питание. «Голод далеко не полезен во время простуды. Потому что исключение полностью пищи (...), к сожалению развивается такое состояние как ацидоз (закисление организма — прим. «Ленты.ру»)» — сказала она. Врач подчеркнула, что это ведет к повреждение органов и тканей.

Также она заявила, что антибиотики не следует принимать при вирусных заболеваниях. Как пояснила Шаповаленко, эта группа препаратов вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта. Кроме того, если позднее в организм попадет бактерия, против которой призваны бороться антибиотики, то она будет не чувствительна к ним. «Антибиотики при первых признаках простуды применять нельзя. Только по назначению врача и доказанном присоединении бактериальной инфекции», — заключила она.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников также призвал россиян не принимать антибиотики при вирусных заболеваниях. Он назвал это явление «болью врачей».