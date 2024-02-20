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18:22, 20 февраля 2024Забота о себе

Назван неочевидный симптом рака щитовидной железы

Эндокринолог Фатеева назвала осиплость симптомом рака щитовидной железы

Фото: Alexander Raths / Shutterstock / Fotodom

Сиплый голос может быть один из симптомов рака щитовидной железы, рассказала эндокринолог Анастасия Фатеева. Этот неочевидный признак она назвала в комментарии для NEWS.ru.

Врач предупредила, что в начале развития рак щитовидной железы, как и многие другие виды рака, может протекать бессимптомно. Однако позже у пациента появляются трудности с глотанием, отек в области шеи, а голос становится сиплым.

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По словам Фатеевой, в зоне риска развития рака щитовидной железы находятся люди, чьи близкие родственники имели такой же диагноз. Спровоцировать заболевание может и облучение радиацией головы во время терапии, назначенной из-за другого вида рака.

«Для профилактики рака щитовидной железы необходимо вести здоровый образ жизни. А для ранней диагностики, увеличивающей шансы на выздоровление, следует проходить регулярные осмотры и проводить экспертные УЗИ», — заключила врач

Ранее онколог Алексей Трякин назвал причину роста числа новых случаев онкологических заболеваний в России и перечислил наиболее распространенные виды рака. По его словам, в России ежегодно заболевают раком около 600 тысяч человек, более половины из них полностью выздоравливает.

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      Алиса Дмитриева
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