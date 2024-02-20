Назван неочевидный симптом рака щитовидной железы

Эндокринолог Фатеева назвала осиплость симптомом рака щитовидной железы

Сиплый голос может быть один из симптомов рака щитовидной железы, рассказала эндокринолог Анастасия Фатеева. Этот неочевидный признак она назвала в комментарии для NEWS.ru.

Врач предупредила, что в начале развития рак щитовидной железы, как и многие другие виды рака, может протекать бессимптомно. Однако позже у пациента появляются трудности с глотанием, отек в области шеи, а голос становится сиплым.

По словам Фатеевой, в зоне риска развития рака щитовидной железы находятся люди, чьи близкие родственники имели такой же диагноз. Спровоцировать заболевание может и облучение радиацией головы во время терапии, назначенной из-за другого вида рака.

«Для профилактики рака щитовидной железы необходимо вести здоровый образ жизни. А для ранней диагностики, увеличивающей шансы на выздоровление, следует проходить регулярные осмотры и проводить экспертные УЗИ», — заключила врач

Ранее онколог Алексей Трякин назвал причину роста числа новых случаев онкологических заболеваний в России и перечислил наиболее распространенные виды рака. По его словам, в России ежегодно заболевают раком около 600 тысяч человек, более половины из них полностью выздоравливает.